Economie Colombia zwaar getroffen door coronacrisis

De economie van Colombia zal dit jaar nog scherper krimpen dan eerder verwacht door de zware klappen van de coronacrisis. De centrale bank van het Zuid-Amerikaanse land vreest nu voor dit jaar een krimp met 6 tot 10 procent, terwijl eerder een neergang met 2 tot 7 procent werd voorspeld.

Daarmee ondergaat Colombia de zwaarste recessie in meer dan een eeuw. Eerder wist het land nog de zware klappen die bijvoorbeeld andere Zuid-Amerikaanse landen zoals Chili, Brazilië en Peru kregen door de crisis nog te ontwijken, maar de laatste tijd neemt het aantal nieuwe coronabesmettingen in Colombia zeer sterk toe. In totaal telt het land meer dan 300.000 coronagevallen. Vorige week werd nog bekend dat de nationale lockdownmaatregelen om de virusuitbraak in te dammen worden verlengd tot eind augustus.

Om de economische schade door de crisis te weerstaan, verlaagde de centrale bank van Colombia vrijdag opnieuw de rente, naar het dieptepunt van 2,25 procent. Dat was de vijfde renteverlaging op rij.