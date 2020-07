‘Economieën Duitsland en VS hard geraakt door coronacrisis’

De coronacrisis heeft een harde dreun uitgedeeld aan de grote economieën van de westerse wereld. Hoe hard die dreun precies is, wordt donderdag duidelijk. In Duitsland en de Verenigde Staten komen eerste ramingen naar buiten van de economische krimp in het tweede kwartaal.

De Duitse economie is in de maanden april, mei en juni waarschijnlijk met 9 procent in omvang afgenomen, na een krimp met 2,2 procent in de eerste drie maanden van het jaar. Dat is althans de gemiddelde verwachting van economen die door persbureau Bloomberg zijn geraadpleegd.

De terugval in de VS loopt volgens de voorspellingen van kenners op tot 35 procent. Dit gaat om een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie al met 5 procent.

Komende tijd komen er van meerdere landen economische krimpcijfers naar buiten. Vrijdag is het bijvoorbeeld de beurt aan Frankrijk, Spanje en Italië. Ook volgt dan een inschatting voor de eurozone als geheel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Den Haag publiceert zijn eerste raming voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie pas op 14 augustus.