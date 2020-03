Economen voorzien zwakste groei China in ruim 40 jaar

De economie van China, de tweede van de wereld, zal dit jaar naar verwachting de zwakste groei laten zien in meer dan veertig jaar als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspellen economen die persbureau Bloomberg heeft gepolst.

Volgens de economen zal de groei dit jaar uitkomen op 2,9 procent, wat het traagste tempo zou zijn sinds een krimp in 1976, het sterfjaar van Mao Zedong. Uit recente cijfers bleek al dat de economie van China hard is getroffen door het coronavirus en de maatregelen om de uitbraak te beteugelen. Het openbare leven in China kwam daardoor grotendeel stil te liggen.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar wordt gerekend op een krimp van de Chinese economie met 6 procent. Mogelijk kan de economie later dit jaar weer opveren, maar dat hangt af van het tempo waarin de activiteit wordt hervat en van de maatregelen van autoriteiten om de economie te stimuleren. Dit herstel kan ondermijnd worden door de verspreiding van het virus elders in de wereld, waardoor de vraag naar Chinese producten onder druk komt te staan.