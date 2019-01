Ecodelta baggert op vloeibaar gas in Rotterdam

Rotterdam is een bijzonder baggerschip rijker. De Ecodelta van aannemingsmaatschappij Van der Kamp vaart op vloeibaar aardgas (lng). De enorme ‘stofzuiger’ zuigt in een uur tijd pakweg 6000 kuub zand van de havenbodem. Midden in de week, maar zondag niet. „Principieel niet.”

Cees Zeeman geeft gas. Behendig dirigeert de eerste stuurman de Ecodelta de Merwehaven uit. Linksaf, richting Erasmusbrug. „Het schip is uitstekend te manoeuvreren”, vertelt Zeeman op de hagelwitte brug van de splinternieuwe sleephopperzuiger.

Met twee joysticks stuurt hij het baggerschip de Nieuwe Maas op. Twee schroeven voor, twee schroeven achter. Zeeman –„met zo’n naam kan ik toch geen bakker worden?”– is trots op zijn nieuwe vaartuig. Baggeren in de haven vereist vakmanschap. „Wij varen op het scherpst van de snede. Precies langs steigers en afmeerpalen.”

Hollands glorie

De Ecodelta is bijzonder. De nieuwe aanwinst van bagger- en aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle is de eerste sleephopperzuiger in Nederland op liquified natural gas (lng). Het baggerschip –lengte 134,1 meter, breedte 21,4 meter, diepgang 7,5 meter– is een puur Nederlands product. Hollands glorie.

Van der Kamp heeft het casco in segmenten laten bouwen bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos (Friesland). Het schip is vervolgens in elkaar gelast in Delfzijl en afgebouwd in Harlingen. Een bewuste keus, legt uitvoerend directeur Arie Faasse uit aan boord. „Korte lijnen, korte afstanden.”

De Ecodelta (5900 kuub) vervangt de 58 jaar oude Rijndelta (4000 kuub), die de haven sinds 1985 op diepte houdt. De nieuwe sleephopperzuiger is sinds vrijdag in de vaart, nadat Jolies van der Kamp –de vrouw van– op de Wilhelminakade in Rotterdam een fles champagne tegen de boeg kapot heeft laten vallen.

De Ecodelta kan met een 4,5 meter brede stofzuigermond en dikke buizen van 1 meter doorsnee in totaal 5900 kuub bagger opzuigen van de havenbodem. Tot op 40 meter diepte. Slib zuigen kost ruim een half uur, zand vergt ongeveer een uur. Is het ruim vol, dan vaart het schip naar open zee om de bagger, via twaalf openingen onderin het ruim, te dumpen.

Voorzichtig daalt Faasse aan boord van Ecodelta de trap af. Alles ruikt nieuw. Een enorme hoeveelheid buizen, leidingen en koppelingen vult het schip. Faasse opent een deur. Een reusachtige opslagtank voor vloeibaar aardgas doemt op. „Een tank van 325 kuub”, wijst Faasse. Nog een trap lager. Machinekamer. De herrie is oorverdovend.

De bagger- en aannemingsmaatschappij uit Zwolle –opgericht in 1880– kiest uit overtuiging voor lng. Moreel. Maar ook een tikje commercieel. „Als we met z’n allen de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen, moeten we niet weglopen voor deze uitdaging”, vindt Faasse.

Vloeibaar aardgas is namelijk aanmerkelijk schoner dan de traditionele stookolie. Het vloeibaar gas, met een temperatuur van –162 graden Celsius, stoot 85 procent minder stikstofoxide (NOx) en 20 procent minder CO2 uit dan de normale brandstof. De uitstoot van zwavel en fijnstof is nihil.

De keus voor lng heeft echter ook een commercieel kantje, geeft Faasse eerlijk toe. Het baggerbedrijf heeft het schip ontwikkeld in samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam. Van der Kamp mag tot 2023 de haven op diepte houden, omdat het bedrijf met deze brandstof baggert.

Het baggerbedrijf heeft de aanbesteding „met vlag en wimpel gewonnen”, verklaart operationeel directeur Ronald Paul van het Havenbedrijf. „Dankzij lng.” Rotterdam zegt te hechten aan duurzaamheid. Zeeschepen op schone brandstof krijgen daarom korting.

Van der Kamp –130 man personeel, waarvan 65 in de bagger, 65 in zand en grint– zet drie ploegen van tien man in om de Ecodelta in de vaart te houden. Twee weken op, één week af. Elke ploeg maakt werkweken van 114 uur aan boord. Daarna wacht een week vrij.

Niet nodig

Het familiebedrijf uit Zwolle, met inmiddels de vijfde generatie aan het roer, kiest ervoor om zondag niet te werken; calamiteiten uitgezonderd. „Een principiële keus”, zegt Faase over de stellingname van algemeen directeur Piet van der Kamp, lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

Baggeren op zondag is nergens voor nodig, stelt Van der Kamp. „Wij verzetten ons tegen de 24 uurs-economie. Waarom zouden we met z’n allen 24 uur per dag 7 dagen in de week moeten werken?” Het wordt moeilijker dit standpunt vol te houden, geeft Faasse aan. Af en toe loopt het baggerbedrijf contracten mis. „Principes kosten geld.” Hij haalt z’n schouders op. „We houden het al 120 jaar vol.”