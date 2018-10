„ECB wacht nog even met prognose voor rente”

De Europese Centrale Bank (ECB) zal tegen de zomer van 2019 meer duidelijkheid verschaffen over de timing voor de eerste renteverhoging sinds 2011, maar houdt voorlopig alle opties nog even open. Dat heeft de Franse centralebankpresident en ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau gezegd.

De rentetarieven in de eurozone bevinden zich al tijden op een historisch laag niveau. Sinds de beleidsmakers in Frankfurt hebben aangekondigd dat ze eind dit jaar stoppen met hun grote opkoopprogramma van obligaties, wil iedereen graag weten wanneer de ECB dan eindelijk ook de rente weer gaat opschroeven.

Villeroy de Galhau kijkt de boel liever nog even aan. Nu al meer duidelijkheid geven zou de flexibiliteit van de ECB in de komende maanden behoorlijk inperken, vindt hij. De Fransman deed zijn uitspraken op het Indonesische eiland Bali, waar de najaarsvergadering werd gehouden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank.

Ook ECB-president Mario Draghi was daar aanwezig. Hij verdedigde de afwachtende houding bij de ECB met de opmerking dat hij een plotselinge rentesprong in de hand gewerkt door financiële onrust of verrassingen in inflatiecijfers en geopolitiek, momenteel als de grootse bedreiging voor de wereldeconomie ziet.