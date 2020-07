‘ECB vraagt banken mogelijk om langer geen dividend uit te keren’

De Europese Centrale Bank (ECB) neigt ernaar banken te vragen om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Bij de centrale bank zouden veel beleidsbepalers vinden dat de economische situatie door de coronacrisis nog te onzeker is om te rechtvaardigen dat kredietverstrekkers weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven. Maar er zou nog geen definitieve beslissing zijn genomen.

De ECB riep banken in de eurozone in maart al op om in ieder geval tot 1 oktober geen dividend uit te keren zolang de coronapandemie blijft duren. Ook inkoopacties van eigen aandelen, waar aandeelhouders ook indirect van profiteren, werden voorlopig uit den boze. De aanbevelingen van de ECB hadden betrekking op de dividenden over de jaren 2019 en 2020. Daarmee gaat het dus om de winsten van vorig jaar en de winsten dit jaar die voorlopig niet uitgekeerd zullen worden.