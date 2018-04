ECB schuift besluit steunbeleid voor zich uit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag nog geen besluit genomen over wat er gaat gebeuren met zijn omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier. De beleidsmakers in Frankfurt willen eerst nog even aankijken hoe de economie van de eurozone zich de komende tijd verder ontwikkelt.

De ECB pompt via zijn opkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie van het eurogebied. Inmiddels lijkt dit stimuleringsbeleid wel zijn langste tijd te hebben gehad. Maar recent waren er toch weer diverse economische cijfers die lijken te wijzen op enige afkoeling van de groei in het eurogebied. Ook enkele graadmeters voor de Duitse economie hintten in die richting.

ECB-president Draghi wil daar nog geen conclusies aan verbinden. Hij vertrouwt erop dat de economie van het eurogebied voorlopig gewoon solide en brede groei zal laten zien. Volgens hem zijn de zwakkere cijfers mogelijk het gevolg van tijdelijke effecten. Ook speelt waarschijnlijk mee dat de economische groei eind vorig jaar juist heel erg hard ging.

Maar echt een knoop doorhakken op basis van die inschattingen willen Draghi en de zijnen nog niet. Het is volgens de ECB belangrijk om uiterst voorzichtig te werk te gaan.

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen. Onlangs gingen er al geruchten dat de ECB hier pas in de zomer meer duidelijkheid over gaat geven. De kenners hadden dus op voorhand al op weinig vuurwerk gerekend voor dit rentebesluit van april.

Aan een renteverhoging wil de ECB voorlopig helemaal nog niet denken. De rentetarieven blijven dus onveranderd op hun historisch lage niveaus. De herfinancieringsrente staat nu nog altijd op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.