ECB: rente tot zeker na zomer 2019 onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) zal zeker tot na de zomer van 2019 de huidige lage rentetarieven handhaven. Dat liet de centrale bank donderdag weten na afloop van zijn beleidsvergadering.

De ECB hield de belangrijkste rentetarieven onveranderd, zoals algemeen was verwacht door economen. De herfinancieringsrente blijft 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op middelen die ze in Frankfurt stallen.

Verder meldde de ECB dat in december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet. Vanaf oktober wordt het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties verlaagd van 30 miljard euro naar 15 miljard euro. Dit komt overeen met een eerder uitgesproken voornemen van de centrale bank.

Later kwam ECB-president Mario Draghi met een toelichting op het rentebesluit. Hij maakte ook nieuwe verwachtingen voor de economische groei en inflatie in de eurozone bekend. De inflatieprognoses bleven onveranderd in vergelijking met de voorspellingen in juni. Verder werden de verwachtingen voor de economische groei in 2018 en 2019 iets verlaagd. Voor 2018 rekent de ECB nu op 2 procent groei, van een eerder voorspelde 2,1 procent. In 2019 zou de groei moeten uitkomen op 1,8 procent, van een eerder voorspelde 1,9 procent.