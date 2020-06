ECB rekent op krimp economie eurozone met 8,7 procent

De economie van de eurozone krimpt dit jaar met 8,7 procent. Dat is het scenario waar de Europese Centrale Bank (ECB) nu rekening mee houdt, heeft president Christine Lagarde van de centrale bank gezegd. De Europese Commissie verwachtte begin vorige maand nog dat de economie in de eurozone met 7,7 procent zou krimpen.

Eind vorige maand had Lagarde al gewaarschuwd dat de economie sterker zou krimpen dan eerder was verwacht. Toen ging ze daarom uit van een krimp van tussen de 8 en 12 procent. Het lichtere scenario van een krimp tussen de 5 en 8 procent was achterhaald.

Voor volgend jaar denkt de ECB dat de economie van het eurogebied weer opveert en 5,2 procent groei laat zien. In 2022 moet er dan een groei van 3,3 procent zijn.

Lagarde maakte ook nieuwe inflatieverwachtingen bekend. Die blijft de rest van het jaar lager en de ECB gaat nu uit van een inflatie van 0,3 procent dit jaar. Volgend jaar zou de inflatie dan stijgen naar 0,8 procent en in 2022 zou de geldontwaarding op 1,3 procent moeten uitkomen.