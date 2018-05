ECB: protectionisme is slecht voor economie

De toename van protectionisme in de internationale handel ondermijnt de wereldeconomie. De Verenigde Staten krijgen daarbij de hardste klappen te verwerken, herhaalde de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB had al eerder aangegeven dat toenemende beschermingsmaatregelen slecht zijn voor de wereldhandel.

Protectionistische maatregelen zoals de staalheffingen die de VS onlangs in het leven riep, baren de ECB zorgen. De economie in de eurozone koelt af nadat in 2017 de snelste groei in een decennium werd behaald.

De gevolgen van de nu afgekondigde maatregelen zijn nog beperkt, maar als protectionisme escaleert in een handelsoorlog „zijn er duidelijk negatieve gevolgen”, stelt de ECB. Zelfs de dreiging van een handelsoorlog tussen de VS en China kan het vertrouwen beschadigen en zorgen voor een lagere consumptie en lagere investeringen.