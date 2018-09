ECB onthult nieuwe biljetten 100 en 200 euro

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de nieuwe, in omvang kleinere, biljetten van 100 en 200 euro gepresenteerd. De vernieuwde groene en goudgele briefjes zijn voorzien van een speciaal smaragdgroen cijfer en een hologram met kleine €-tekens en het portret van de mythologische figuur Europa. Eerder kregen andere eurobiljetten al vergelijkbare nieuwe echtheidskenmerken.

De ECB is in 2013 begonnen met de vervanging van alle eurobiljetten, die ze beter bestand moet maken tegen namaak dan de versies die in 2002 in gebruik werden genomen. De afgelopen jaren zijn van het briefgeld van 5 euro, 10 euro, 20 euro en 50 euro al nieuwe versies geïntroduceerd.

De nieuwe biljetten van 100 en 200 euro komen op 28 mei volgend jaar in omloop. De oude coupures blijven gewoon geldig. Hiermee is de vernieuwing van het briefgeld afgerond. Het biljet van 500 euro wordt niet vervangen, omdat die wegens de populariteit bij criminelen langzaam uit de omloop wordt gehaald.

Door de aanpassingen zijn 50, 100 en 200 euro nu even breed en kunnen ze gemakkelijker door machines gesorteerd en verwerkt worden. Ze passen ook beter in de portemonnee of portefeuille en gaan langer mee, aangezien ze minder aan slijtage onderhevig zullen zijn. Behalve echtheidskenmerken die met het blote oog te zien zijn, bevatten de nieuwe briefjes volgens de centrale bank tevens echtheidskenmerken die alleen met speciale apparatuur gecontroleerd kunnen worden.