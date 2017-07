„ECB moet nadenken over afbouw stimuleringen”

De Europese Centrale Bank (ECB) moet beginnen met nadenken over hoe en wanneer zij wil gaan stoppen met het omvangrijke stimuleringsprogramma voor de economie in de eurozone. Dat heeft de Duitse ECB-bestuurder Sabine Lautenschläger gezegd in een interview met Mannheimer Morgen.

„Het expansieve monetaire beleid heeft zowel voordelen als bijwerkingen. Naarmate de tijd vordert worden de positieve effecten zwakker en nemen de risico’s toe”, stelde ze in de krant. Het is volgens haar van belang dat de ECB tijdig begint met de voorbereidingen om terug te keren naar de normale situatie.

Daarbij erkende de Duitse ook dat het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen waarschijnlijk een lang proces is. „Wat in dit verband cruciaal is, is dat de inflatie in een stabiele lijn richting de onze doelstelling van net geen 2 procent beweegt. Daar zitten we nu nog niet.”

ECB-president Mario Draghi zei onlangs dat het beleidsbepalende comité van de ECB bij de vergaderingen in het najaar zal overleggen of het opkoopprogramma voor schuldpapier geleidelijk zal worden afgebouwd.