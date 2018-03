ECB laat rentetarieven onveranderd

De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rentetarieven in de eurozone onveranderd, zoals algemeen was verwacht door economen. Wel sleutelde de centrale bank iets aan de toelichting op het rentebesluit. Ook heeft de ECB zijn vooruitzichten voor de economie in de eurolanden iets opgeschroefd.

De herfinancieringsrente blijft 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De ECB gaf verder aan dat het opkoopprogramma van 30 miljard euro per maand in ieder geval nog tot eind september loopt, of langer indien nodig. De gebruikelijke belofte dat het programma kan worden vergroot als daar aanleiding toe is, werd evenwel geschrapt. Die beslissing werd unaniem door alle centrale bankiers genomen, aldus ECB-president Mario Draghi in een toelichting. De reactie-functie van de centrale bank is evenwel niet veranderd.

De rente blijft volgens de centrale bank nog voor een langere periode op het huidige niveau. Draghi zei verder dat het huidige tempo van economische groei iets hoger ligt dan voorzien. De centrale bank schroefde de groeipognose voor dit jaar dan ook iets op en handhaafde die voor de twee jaren daarna. De sterke ontwikkelingen geven meer vertrouwen dat de inflatie aantrekt, aldus Draghi.

De ECB handhaafde de inflatieprognose voor 2018 op 1,4 procent. Voor het jaar erna werd deze bijgesteld van 1,5 procent naar 1,4 procent en in 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,4 procent. Toenemende protectionistische maatregelen zijn een nieuw risico voor de economische groei, merkte Draghi verder op.