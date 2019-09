ECB komt met nieuwe stimuleringsmaatregelen

De Europese Centrale Bank (ECB) grijpt flink in om de Europese economie te stimuleren. De centrale bank verlaagt de depositorente en gaat opnieuw obligaties opkopen om zo de afzwakkende Europese economie te stimuleren.

De depositorente gaat naar min 0,5 procent, van min 0,4 procent eerder. Als banken geld in Frankfurt stallen moeten ze daar nu dus meer geld op toeleggen. Wel komt de centrale bank met bepaalde uitzonderingsmaatregelen om de pijn voor financiële instellingen te verzachten. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB.

Verder begint de ECB per 1 november met een nieuw opkoopprogramma voor obligaties met een maandelijkse omvang van 20 miljard euro. Dit programma zal lopen zolang als nodig is, aldus de ECB. De centrale bank stopte eind vorig jaar met een eerder opkoopprogramma dat een looptijd van vier jaar had met een totale omvang van 2,6 biljoen euro.

ECB-president Mario Draghi komt later op de dag met een toelichting op het rentebesluit door de centrale bank. Hij draagt eind volgende maand het stokje over aan Christine Lagarde.