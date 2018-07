ECB houdt rente op historisch laag niveau

De Europese Centrale Bank (ECB) laat de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveau. Ook sleutelde de centrale bank bij zijn rentebesluit nog niet aan het opkoopbeleid. Deze beslissingen waren in lijn met wat de beleidsmakers in Frankfurt al eerder hadden aangekondigd.

De herfinancieringsrente blijft 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat nog altijd op min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op middelen die ze in Frankfurt stallen. De rentetarieven zullen waarschijnlijk tot minimaal de zomer van 2019 niet worden aangepast. Voor bijvoorbeeld de rente op hypotheken of spaarproducten verandert er voorlopig dus weinig.

ECB-president Mario Draghi benadrukte in een toelichting dat de lage rente nog altijd nodig is om de inflatie in de eurolanden structureel naar het gewenste niveau van net geen 2 procent te laten groeien. Recent liet de inflatie wel een opleving zien. Maar volgens Draghi komt dat voor een groot deel door de toegenomen energie- en voedselprijzen. Hij kijkt liever naar het onderliggende beeld.

Naar de mening van het centralebankhoofd laat de Europese economie „aanhoudende, solide en breedgedragen groei” zien. Toch zit de economie momenteel niet zo stevig in de lift als vorig jaar en zorgt de handelsvete voor extra onzekerheid. Draghi vond het nog te vroeg om de nieuwste afspraken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker inhoudelijk te beoordelen.

De lage rente is slechts een van de instrumenten die de ECB inzet in een poging de economische groei en de inflatie in de eurolanden aan te jagen. De ECB pompt door het opkopen van obligaties maandelijks ook nog altijd 30 miljard euro in de economie van het eurogebied. Het is de bedoeling dat dit bedrag per oktober wordt gehalveerd tot 15 miljard euro en na december helemaal tot nul wordt teruggebracht.