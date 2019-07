ECB hint op renteverlaging in september

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de deur opengezet voor een stimuleringspakket in september. ECB-president Mario Draghi benadrukte na het rentebesluit van de centrale bank dat de eurozone een „significante monetaire stimulus” nodig heeft, waar ook mogelijk een renteverlaging en een opkoopprogramma deel van uit maken.

Vooralsnog verklaarde de centrale bank dat de rente zolang als nodig is zal blijven op het huidige lage niveau. De herfinancieringsrente blijft op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente staat op min 0,4 procent. Als banken geld in Frankfurt stallen, leggen ze daar dus geld op toe.

De nieuwe toevoeging aan de gebruikelijke verklaring van de ECB is dat een nog lager niveau van de rente niet wordt uitgesloten. Op de financiële markten wordt voor september gerekend op een verlaging van de depositorente met 0,1 procentpunt.

Ook sluit de ECB een hernieuwd opkoopprogramma niet uit, mocht dat nodig zijn om de economie en inflatie verder aan te jagen. Daarnaast hintte de ECB op maatregelen om de pijn voor banken door negatieve rentes te verzachten. Meerdere comités gaan nu aan de slag om alle mogelijke versies van een „breed stimuleringspakket” uit te pluizen, verklaarde Draghi.

„De vooruitzichten gaan van slecht naar slechter”, betreurde het centralebankhoofd en hij wees in het bijzonder naar de zwakke stand van de industrie in Duitsland en Italië. Er komen steeds meer signalen dat de economie van de eurozone aan het afzwakken is, onder druk van de wereldwijde handelsspanningen en een afkoelende wereldeconomie. De onzekerheid houdt al meer dan een jaar aan, aldus de ECB-preses.

Verder kreeg de 71-jarige Italiaan, die bij de ECB later dit jaar plaatsmaakt voor zijn vervanger Christine Lagarde, veel vragen over de volgende stap in zijn carrière. Hij sloot een aanstelling als hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) uit. Over Lagarde sprak hij lovend. „Ze wordt een uitstekende ECB-president.”