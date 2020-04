ECB doet ‘alles wat nodig is’ om economie te helpen

De Europese Centrale Bank (ECB) doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de economie in de regio bij te staan in de huidige crisistijd. Maar volgens topvrouw Christine Lagarde is er ook meer internationale samenwerking nodig om de pandemie te bestrijden, zo zei ze tijdens de online lentevergadering van de International Monetary and Financial Committee (IMFC).

Volgens Lagarde kan de ECB nog beslissen om de omvang van het opkoopprogramma van obligaties te vergroten of de samenstelling te wijzigen als dat nodig is. Ook zal de centrale bank andere opties en onvoorziene gebeurtenissen onderzoeken om de economie door de crisis te loodsen.

De ECB kondigde eerder een reeks maatregelen aan om economieën te ondersteunen, zoals maatregelen die zijn genomen om banken van voldoende liquiditeit te voorzien, met bijzondere aandacht voor kleinere bedrijven, zelfstandigen en particulieren.

Verder worden door de ECB grote hoeveelheden obligaties opgekocht, zodat alle economische sectoren kunnen profiteren van soepele financieringscondities, ook bedrijven. Daardoor krijgen ze extra middelen om hun dagelijkse kasstromen te beheren en onnodige ontslagen te vermijden.

Eerder zei de ECB al dat de coronacrisis voor de landen van de eurozone naar verwachting voor een diepere recessie zal zorgen dan andere landen in de wereld.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde eerder voor de ergste recessie in bijna een eeuw tijd en heeft ook een omvangrijk hulpprogramma aangekondigd. Zo vloeiden al miljarden dollars naar de kwetsbaarste landen. De ECB ondersteunt de crisisresponsmaatregelen van het IMF en kijkt naar verdere mogelijkheden om de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen.