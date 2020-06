‘ECB denkt aan oprichting bad bank voor slechte leningen’

De Europese Centrale Bank (ECB) overweegt een zogenoemde ‘bad bank’ op te richten om daarin leningen die mogelijk niet meer worden afgelost vanwege de coronacrisis onder te brengen. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters.

Naar verwachting kunnen honderden miljarden euro’s aan leningen bij banken niet worden terugbetaald omdat bedrijven of consumenten in financiële problemen zijn gekomen door de crisis. De ECB bekijkt nu de mogelijkheid om deze leningen met groot risico op wanbetaling onder te brengen in een bad bank, om zo banken af te schermen van enorme verliezen op die kredieten, zoals bijvoorbeeld hypotheken, autoleningen en creditcardschulden. Er wordt gevreesd dat dit bedrag kan oplopen tot wel 1000 miljard euro.

ECB-president Christine Lagarde zou de afgelopen tijd contact hebben gehad met ambtenaren van de Europese Unie en de bankensector over de mogelijkheid. De ECB wilde geen commentaar geven tegen Reuters over de zaak.