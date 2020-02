ECB-baas Lagarde houdt nieuw coronavirus in de gaten

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt in de gaten of het nieuwe coronavirus de Europese economie schade toebrengt. Dat zei ECB-president Christine Lagarde woensdag. Daarmee lijkt ze aan te geven dat de ECB de situatie nu aankijkt, maar bereid is te reageren met monetaire stappen als de situatie daarom vraagt. Meerdere Aziatische centrale banken hebben vergelijkbare uitspraken gedaan of zelfs al maatregelen aangekondigd.

„Hoewel de dreiging van een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China lijkt te zijn geweken, creëert het coronavirus nieuwe onzekerheid”, aldus Lagarde. De Thaise centrale bank verlaagde de rente recentelijk naar een historisch laag niveau. De centrale bank van de Filipijnen hintte hetzelfde te doen. De monetaire autoriteit van Singapore zei dat de munt vooralsnog voldoende speelruimte heeft, voordat ingrijpen nodig is.