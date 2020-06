EBay verwacht hogere omzet door coronacrisis

Veilingwebsite eBay doet goede zaken nu mensen massaal online in plaats van fysiek aankopen doen tijdens de coronacrisis. Het bedrijf verwacht een omzet van 2,8 miljard dollar in het tweede kwartaal. In een eerder prognose was dat nog bijna 2,5 miljard dollar.

Het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats zegt in de maanden april en mei ongeveer 6 miljoen nieuwe kopers erbij te hebben gekregen. Ze zijn vooral op zoek naar elektronica, mode en auto-onderdelen. Ook zijn er sinds maart tienduizenden mensen begonnen met spullen te verkopen.

In februari verkocht de internethandelaar zijn kaartjesverkoper StubHub aan ticketplatform Viagogo voor 4 miljard dollar. Ook zou eBay erover nadenken zijn advertentietak in de verkoop te zetten. Daaronder valt onder meer Marktplaats.