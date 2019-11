eBay verkoopt StubHub voor 4 miljard dollar

Internethandelaar eBay heeft een akkoord bereikt over de verkoop van zijn ticketverkoper StubHub. Ticketplatform Viagogo en eBay melden samen overeenstemming te hebben bereikt over een deal waarmee iets meer dan 4 miljard dollar is gemoeid, bevestigden de bedrijven na mediaberichten over een deal eerder op de dag.

Van eBay, het moederbedrijf van het Nederlandse Marktplaats, was al langer bekend dat het de opties voor StubHub onderzocht, als onderdeel van een grotere ingreep. Het ingezette driejarenplan moet bij afronding zorgen voor een winstmargeverbetering met 3 procentpunt. Ook moet meer geld zijn vrijgemaakt voor investeringen, onder meer door kostenbesparingen.

Viagogo is werelwijd actief als verkoper van toegangsbewijzen voor allerlei evenementen, van sport tot concerten. StubHub is vooral een bekende naam in de Verenigde Staten. Volgens de betrokkenen is de deal goed nieuws voor klanten omdat ze via de platformen uit meer evenementen kunnen kiezen. De deal moet aan het einde van het eerste kwartaal worden afgerond.