‘EBay dicht bij deal over advertentietak met Noorse Adevinta’

Het Amerikaanse bedrijf eBay is in vergevorderde gesprekken om de advertentietak te verkopen aan het Noorse Adevinta. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal. De Noren zouden een bod hebben gedaan in contanten en aandelen, maar de hoogte ervan is nog niet bekend.

De advertentietak van eBay moet naar verwachting meer dan 8 miljard dollar opleveren. Naar verluidt heeft de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus ook interesse in een overname.

EBay zette de advertentietak in de etalage onder druk van activistische aandeelhouders. Zij menen dat het Amerikaanse bedrijf veel waardevoller wordt voor beleggers als het zich meer richt op de bekende veilingsite waaraan eBay zijn naam ontleent. Het Nederlandse Marktplaats is onderdeel van de advertentietak van eBay.