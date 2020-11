EasyJet waakzaam op misbruik noodsteun door concurrenten

Prijsvechter easyJet zal er scherp op letten dat steungelden die concurrerende maatschappijen hebben gekregen om de crisis door te komen niet worden misbruikt. Topman Johan Lundgren van de Britse maatschappij heeft er „grote moeite mee” als het steungeld door concurrenten zal worden aangewend voor bijvoorbeeld het winnen van marktaandeel.

Lundgren zei in een toelichting op de jaarcijfers van easyJet dat hij begrijpt dat overheden hun nek uitsteken om maatschappijen door de crisis te loodsen. Zo staat de Nederlandse staat voor 3,4 miljard euro garant voor KLM, en doet Parijs hetzelfde met Air France voor een bedrag van 7 miljard euro. Ook het Duitse Lufthansa kan rekenen op miljardensteun uit Berlijn.

EasyJet praat ook met verschillende overheden over steun. Een formeel verzoek voor noodsteun is volgens Lundgren nog niet ingediend in onder meer Den Haag. Wel maakt de prijsvechter gebruik van regelingen rond looncompensatie.

Uitkeringsinstantie UWV keerde dit voorjaar een voorschot van ruim 2,7 miljoen euro aan loonsubsidies uit, blijkt uit het voorlopige register van de uitkeringsinstantie. De Britse maatschappij heeft op Schiphol een basis voor zo’n 300 medewerkers.

Al voor de crisis had easyJet grote moeite met de steun die bepaalde maatschappijen ontvingen. Dat zorgt volgens Lundgren voor aanhoudende discussies.

Branchegenoot Ryanair heeft ook al meermaals geklaagd over de „illegale staatssteun” die luchtvaartmaatschappijen krijgen van Europese regeringen. Volgens de Ieren verstoort dit de markt en stelt het mislukte nationale luchtvaartmaatschappijen in staat de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden.