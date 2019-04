EasyJet: voorstander slim luchtvaartbeleid

EasyJet is voorstander van slim en duurzaam luchtvaartbeleid en gaat dan ook met interesse de luchtvaartrapporten van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) bekijken. Dat laat easyJet in een verklaring weten.

Volgens de RLI moeten aan groei van Schiphol beperkingen worden opgelegd op het gebied van veiligheid, milieu en omgeving. „Bij het ontwikkelen van slim en duurzaam luchtvaartbeleid moet wel goed gelet worden op wat goed is om op Europees of mondiaal niveau te regelen en wat we hier in Nederland kunnen doen. Het prikkelen van stillere en schonere vliegtuigen om de effecten van luchtvaart zo laag mogelijk te houden op de omgeving en milieu steunen wij”, aldus de verklaring.

„Het is daarvoor wel van belang dat de structuur van heffingen, zoals luchthavengelden, verandert. Het gebruik van schonere en nieuwere toestellen zou via de luchthavengelden meer gestimuleerd moeten worden en ook zouden de tarieven voor het gebruik van Schiphol per vliegbeweging en niet per passagier gerekend moeten worden. Dit stimuleert vollere vliegtuigen.”