EasyJet verwelkomt recordaantal passagiers

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft het voorbije boekjaar een recordaantal passagiers aan boord van zijn vliegtuigen verwelkomd. In de twaalf maanden tot oktober stapten 88,5 miljoen mensen aan boord bij de prijsvechter. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder.

De passagiersstatistieken werden vooruitgeholpen door de reizigers op de Berlijnse luchthaven Tegel. Easyjet is daar sinds januari actief na de overname van delen van het failliete Air Berlin. Volgens easyJet was gemiddeld 92,6 procent van de stoelen in de vliegtuigen bezet. Niet eerder zaten de vliegtuigen van de maatschappij zo vol.

De luchtvaartonderneming sloot het boekjaar af met een totale omzet van 5,9 miljard pond, circa 6,6 miljard euro. Dat was bijna 17 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde omzet per stoeltje steeg met 6,4 procent. Exclusief Tegel was dit 8,3 procent. De winst voor belastingen steeg met 60 miljoen pond tot 445 miljoen pond.

EasyJet verwacht het lopende boekjaar verder te kunnen groeien. Het bedrijf voorziet in de eerste jaarhelft daarvan een groei van de capaciteit met 15 procent, deels door het Tegel-effect. Voor het hele boekjaar rekenen de Britten op 10 procent meer capaciteit.

EasyJet maakte verder bekend de komende anderhalf jaar de almaar oplopende brandstofkosten het hoofd te kunnen bieden door zijn „solide” hedging-positie. Met hedging wordt brandstof strategisch ingeslagen om zich daarmee in te dekken tegen de fluctuerende prijzen.

Verder heeft het bedrijf naar eigen zeggen de nodige maatregelen genomen vooruitlopend op de brexit, onder meer door initiatieven in Oostenrijk en Zwitserland. Wat betreft boekingen lijkt het aanstaande vertrek van de Britten uit de EU vooralsnog geen invloed te hebben. Voor de eerste helft van het jaar is circa 50 procent van de vliegtickets verkocht. Dat percentage is nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.