EasyJet start dienstverlening vanaf Schiphol weer op

De Britse prijsvechter easyJet wil vanaf 1 juli zijn vluchten vanaf Schiphol opstarten. De onderneming hield vanwege de coronacrisis vliegtuigen wekenlang aan de grond. EasyJet hervat deze zomer 35 routes vanaf Amsterdam naar Europese bestemmingen.

De vluchtfrequentie zal lager liggen dan gebruikelijk. Dat is volgens de prijsvechter ook in lijn met de klantvraag. Eerder kondigde easyJet al aan vanaf 15 juni beperkt te gaan vliegen binnen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië. De onderneming is van plan om 50 procent en 75 procent van zijn ruim duizend routes in respectievelijk juli en augustus te vliegen. De totale capaciteit tussen juli en september is 30 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

EasyJet schortte sinds eind maart zijn vluchten tijdelijk op. Bij het hervatten van de activiteiten zullen de nieuwe veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Zo gelden er strengere schoonmaak- en desinfectieprocedures. Ook zijn mondkapjes voor passagiers en crew verplicht. Verder wordt er op de korte afstandsvluchten geen eten en drinken geserveerd.

EasyJet zal vanaf Schiphol onder meer gaan vliegen op Londen Gatwick, en Londen Luton. Ook steden als Milaan, Napels, Nice, Berlijn, Malaga, Mallorca en Tel Aviv worden per juli weer aangedaan. Vanaf augustus komen daar onder meer Rome, Venetië, Wenen, Kopenhagen en Londen Stansted bij.