Prijsvechter easyJet staakt per direct al zijn vluchten. De luchtvaartonderneming noemt als reden de ongekende reisbeperkingen die door landen zijn opgelegd in reactie op het nieuwe coronavirus en de invoering van lockdowns in veel Europese landen. EasyJet blijft naar eigen zeggen samenwerken met overheden om op hun verzoek reddingsvluchten uit te voeren.