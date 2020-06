EasyJet schrapt 5000 banen en sluit Britse bases vanwege crisis

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet gaat tot 5000 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk en sluit zijn bases op de luchthavens van Stansted, Southend en Newcastle. De prijsvechter had eind mei al gewaarschuwd dat er fors banenverlies aan zat te komen vanwege de crisis in de luchtvaartsector door het coronavirus.

Meer dan zevenhonderd piloten die vanuit het Verenigd Koninkrijk werken verliezen waarschijnlijk hun baan bij easyJet, ongeveer een derde van het totaal aantal vliegers van de maatschappij in het land. De Britse pilotenvakbond Balpa zei geschokt te zijn over de omvang van het banenverlies.

Het bedrijf had eerder gezegd het personeelsbestand met maximaal 30 procent terug te willen brengen, ofwel ongeveer 4500 arbeidsplaatsen. Volgens topman Johan Lundgren van easyJet moet de vloot inkrimpen, ook omdat de vraag naar tickets naar verwachting pas in 2023 weer op het niveau van voor de crisis is. De ingrepen zijn volgens Lundgren nodig om zoveel mogelijk banen op de lange termijn te beschermen.

De luchthavens van Stansted en Southend liggen in de omgeving van Londen. Newcastle ligt in het noordoosten van Engeland.