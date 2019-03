EasyJet haakt af voor belang Alitalia

EasyJet heeft geen interesse meer om een belang te nemen in Alitalia. De Britse luchtvaartmaatschappij is formeel afgehaakt. EasyJet was samen met het Amerikaanse Delta Air Lines in gesprek om een belang te nemen in de bankroete Italiaanse branchegenoot Alitalia.

Delta ziet nog wel brood in een investering in Alitalia. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij ging in het voorjaar van 2017 failliet nadat grootaandeelhouder Etihad weigerde meer geld in het bedrijf te steken. Alitalia werd daarna door een speciaal overbruggingskrediet van de Italiaanse overheid in de lucht gehouden. Die bracht de luchtvaartmaatschappij vervolgens onder bij Ferrovie dello Stato, de staatsspoorwegmaatschappij.

Afgezien van Delta en easyJet was Lufthansa naar verluidt een serieuze gegadigde om in te stappen bij Alitalia.