EasyJet bezorgd om beleid transferpassagiers

Ook budgetvlieger easyJet maakt zich zorgen om de positie van transferpassagiers in het nieuwe luchtvaartbeleid. Overstappers hebben een relatief groot aandeel in het vliegverkeer, maar vallen niet onder de vliegtaks die het kabinet in 2021 wil invoeren.

Eerder zei de Ierse branchegenoot Ryanair al ongeveer hetzelfde. Die noemde de beslissing om transferpassagiers in de vliegbelasting niet mee te nemen verkapte staatssteun aan KLM. De grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij vervoert relatief meer overstappers dan budgetvliegers zoals Ryanair of easyJet.

Overstappers zouden volgens onderzoek in opdracht van easyJet relatief weinig opleveren voor Schiphol als ook de milieukosten worden meegerekend, terwijl ze goed zijn voor bijna 40 procent van alle vliegbewegingen. EasyJet pleit voor een vliegbelasting die niet zoals de voorgestelde vliegtaks per ticket geldt, maar per vliegbeweging.