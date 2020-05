EasyJet begint met Britse en Franse binnenlandse vluchten

Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat vanaf half juni weer beginnen met vliegen. In eerste instantie start de Britse prijsvechter met binnenlandse vluchten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Op die routes is er genoeg vraag van klanten om winstgevend te kunnen opereren.

Tijdens de vluchten zullen reizigers een gezichtsmasker moeten dragen. Ook het cabinepersoneel en de medewerkers op de grond zullen die dragen. Reizigers kunnen tijdens de vluchten ook geen voedsel krijgen.

De komende weken hoopt easyJet, dat normaal gesproken ook vanaf Schiphol vliegt, meer routes te kunnen hervatten. Dat hangt af van de versoepeling van lockdownmaatregelen in Europese landen en of er genoeg interesse van klanten is.