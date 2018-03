Duurzaamheid onderwerp bij hypotheekadvies

Vijf banken gaan voortaan iedere klant die aanklopt voor een hypotheek, in het adviesgesprek informeren over de mogelijkheden om de beoogde koopwoning ook meteen duurzamer te maken. De geldverstrekkers hebben daar concrete afspraken over gemaakt met het Waarborgfonds Eigen Woningen, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Het is nu vaak al mogelijk om bij de aankoop van een huis extra te lenen voor energiebesparende maatregelen. In de praktijk wordt daar evenwel nog vrij weinig gebruik van gemaakt. ABN AMRO, Florius, Rabobank, Triodos en de Volksbank willen helpen daar verandering in te brengen door de mogelijkheden in elk hypotheekadviesgesprek aan de orde te stellen.

Klanten krijgen dan informatie over de voordelen van verduurzaming, zoals een lagere energierekening, meer wooncomfort en een beter klimaat. Ook gaan de banken de financiering van zulke maatregelen makkelijker maken. Ze gaan werken met een energiebespaarbudget, waardoor klanten niet vooraf hoeven te beslissen welke verbeteringen zij precies gaan doorvoeren.

Woningen nemen een kwart van de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) voor hun rekening. Daar valt dus veel te halen, wil Nederland erin slagen zijn CO2-uitstoot zoals afgesproken in de jaren tot en met 2050 met 90 procent terug te dringen.