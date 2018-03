Duurzaam in de kerk: „geen elfde gebod, wel opdracht”

Besteding van vermogen aan duurzame doelen hoort bij de roeping van de kerk in deze tijd. Die lijn presenteerde de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vrijdag in het tweede boek over duurzaam beleggen door kerken.

Met het boek ”Investeren als een goed rentmeester! Duurzamer beleggen door kerken” wil de PKN een verdiepingsslag maken in het thema van kerk en duurzaamheid. In het boek komen, naast Bijbelse noties over omgaan met geld, diverse soorten fondsen, de reputatierisico’s en belastingvragen aan de orde. Huub Lems, een van de auteurs van het boek, beantwoordt enkele vragen.

Wat heeft het boek kerken te bieden?

„Dit boek gaat in op actuele trends. Beleggers hebben steeds meer interesse in impactinvesteringen. Hieronder verstaan wij het investeren in een fonds om een concrete bijdrage te leveren aan een betere wereld, zoals windmolenparken of bedrijven met sociale betekenis, zoals opvang voor daklozen of een voedselbank. Nu de spaarrente historisch laag is, zijn impactinvesteringen interessant. Die leveren zo’n 4 procent rente op. Wij willen niet met ”gij zult beleggen” een elfde gebod maken. Maar als je wilt beleggen, doe het dan op een duurzame manier.”

Wat vraagt beleggen van kerkrentmeesters en diaconieën?

„Ook al zou een kerk het beheer van de beleggingen uitbesteden, dan nog is er kennis in huis nodig. De eisen aan financieel beheer worden steeds hoger. Daarom zien sommige kerken af van beleggen of kiezen hooguit voor beleggen in Oikocredit, een fonds dat microkredieten verstrekt aan mensen in ontwikkelingslanden.”

Wat moet een relatiemanager bij een bank weten over kerken?

„Allereerst hoe een kerk organisatorisch in elkaar zit. Daarnaast wat een kerkganger beweegt bij ethische keuzes. Het hoogst financiële rendement halen, is niet het doel dat een christen wil dienen. Een christen weet zich als deel van de schepping gedragen en geroepen door de Schepper. Vanuit die basis mag een christen bezit aanwenden om goede dingen te bereiken.”