Duurste winkelstraat nog steeds in Hongkong

Causeway Bay in Hongkong is wat huur betreft nog altijd de duurste winkelstraat of -plek ter wereld, ondanks de recente onrust in de Aziatische stad. Dat komt naar voren uit de jaarlijkse ranglijst van vastgoedspecialist Cushman & Wakefield.

De onderzoekers gingen bij de vergelijking uit van de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in het tweede kwartaal van het jaar. De protesten in Hongkong begonnen eind maart en waren in die periode dus al aan de gang.

In het winkelgebied in Hongkong moesten winkeliers voor hun huur per vierkante meter op jaarbasis omgerekend bijna 26.000 euro neertellen. Dat is flink meer dan in de nummers twee en drie op de lijst: Upper 5th Avenue in New York en New Bond Street in Londen. Daar ging het respectievelijk om ruim 21.000 en dik 16.000 euro.

In Nederland is de Kalverstraat al jaren de duurste straat. De straat in het centrum van Amsterdam eindigde mondiaal op de zeventiende plaats, een plekje lager dan vorig jaar. Voor een vierkante meter winkelruimte in de Kalverstraat moest op jaarbasis gemiddeld 2850 euro worden betaald, 50 euro minder dan vorig jaar. Orchard Road in Singapore ging de Kalverstraat op de ranglijst voorbij.