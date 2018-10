Duurdere pick-ups spekken kas autoconcern GM

General Motors (GM) heeft in het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van nieuwe pick-uptrucks op de Amerikaanse thuismarkt. De grootste autoproducent van de Verenigde Staten krikte zijn omzet en winstgevendheid op en is positief gestemd over de winst in het hele jaar.

De omzet ging met meer dan 6 procent omhoog tot 35,8 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. De aangepaste brutowinst steeg met een kwart tot 3,2 miljard dollar. GM profiteerde van hogere verkoopprijzen van onder meer de nieuwe Chevrolet Silverado en GMC Sierra. Op nettobasis verscheen een winst van 2,5 miljard dollar, tegen een min van bijna 3 miljard dollar een jaar geleden. Dat verlies hing destijds samen met een grote afschrijving op de verkochte activiteiten in Europa met de merken Opel en Vauxhall.

Het concern uit Detroit denkt nu dat de winst in het hele jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachtingen kan uitkomen. In juli kwam GM juist nog met een winstwaarschuwing vanwege stijgende kosten van staal en aluminium door de importheffingen van president Donald Trump.

De cijfers waren beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. In de handel voorbeurs op Wall Street sprong de koers van GM tot wel 10 procent omhoog.