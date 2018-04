’Duurdere auto’s vinden gretig aftrek’

Nederlanders trekken vaker hun portemonnee voor een wat duurdere auto. Dat heeft ING uitgezocht op basis van cijfers over de automarkt. Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar niet alleen meer nieuwe wagens aan de man gebracht, maar vooral ook duurdere auto’s.

Gemiddeld telden kopers in de eerste drie maanden 32.500 euro neer voor een nieuw exemplaar, inclusief belasting. Dat is ruim 1000 euro meer dan gemiddeld in 2017 en zeker 7500 euro meer dan in 2010. Met name voor auto’s boven de 30.000 euro zijn nu relatief meer kopers te vinden.

Een deel van die stijging wordt overigens wel veroorzaakt door hogere belastingen, zegt ING. Vooral kleine zuinige auto’s stegen de afgelopen jaren in prijs omdat er gunstige fiscale voordelen voor zakelijke rijders vervielen.

De totale omzet in de autoverkoopbranche in Nederland steeg afgelopen kwartaal met 18 procent op jaarbasis naar ruim 4,4 miljard euro. De populariteit van SUV’s draagt ook bij aan de trend. Deze wat hoger geprijsde auto’s zijn zowel bij zakelijke als particuliere kopers erg in trek. In de eerste drie maanden van dit jaar waren ze volgens ING goed voor 35 procent van de totale omzet. Ook naar elektrische auto’s ging meer geld.

Brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG meldden onlangs al dat autoverkopers het jaar goed zijn begonnen. In het eerste kwartaal reden er ruim 136.000 nieuwe auto’s de showrooms uit. Dat betekende een stijging met bijna 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. De bestverkochte modellen zijn nog wel steeds de wat kleinere auto’s, aldus RAI Vereniging en BOVAG. De Volkswagen Polo werd in de eerste maanden het meest verkocht, gevolgd door de Ford Fiësta.