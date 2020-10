‘Duur goud door crisis vooral als belegging populair’

De vraag naar goud valt als gevolg van de coronacrisis lager uit. Consumenten denken namelijk wel twee keer na alvorens een duur sieraad te kopen. Maar als belegging zit het edelmetaal juist in de lift. Dat blijkt uit cijfers van de World Gold Council, die de marktontwikkeling voor de goudindustrie in de gaten houdt.

De totale wereldwijde vraag naar goud daalde volgens de organisatie in het derde kwartaal op jaarbasis met 19 procent tot 892 ton. Dit was het laagste kwartaaltotaal sinds het derde kwartaal van 2009. De combinatie van aanhoudende beperkingen op het gebied van ‘social distancing’ in veel markten, economische krimp en een torenhoge goudprijs, bleek volgens de World Gold Council te veel voor kopers van juwelen. Daardoor daalde de vraag naar juwelen dit jaar met zo’n 29 procent.

Waar de totale vraag naar goud dit jaar daalde, groeide de investeringen in het derde kwartaal aanzienlijk. De marktorganisatie spreekt van een stijging van 21 procent op jaarbasis. Beleggers kochten wereldwijd ruim 222 ton aan goudbaren en munten en nog eens 272.5 ton via door goud gedekte beursfondsen. Investeringen in deze zogeheten goud-ETF’s stegen tot recordhoogte.

De goudprijs in dollars steeg begin augustus naar een recordhoogte van 2067,15 dollar per ounce (28 gram). Daarop volgde een terugval waarbij de koers aan het slot van het derde kwartaal rond de 1900 dollar per ounce stond.

De World Gold Council verwacht dat de situatie op de goudmarkt in de nabije toekomst blijft zoals die nu is. De organisatie noemt het bemoedigend dat particuliere beleggers goud als veilige investering zien in de huidige woelige tijden.