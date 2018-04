Dutch Flower Group beste familiebedrijf van 2018

De Dutch Flower Group in De Kwakel is winnaar van de Familiebedrijven Award 2018. Oud-minister Jan Kees de Jager reikte de prijs woensdag uit op een bijeenkomst in Den Haag aan Marco van Zijverden, topman van het handelsbedrijf in bloemen en planten.

De onderneming van de families Van Zijverden en Van Duijn levert via dertig gespecialiseerde dochterondernemingen sierteeltproducten aan afnemers in binnen- en buitenland. De Dutch Flower Group is marktleider in de branche.

De jury roemt het familiebedrijf voor de inzet voor duurzaamheid: „In de gebieden waar het familiebedrijf actief is, worden goede doelen ondersteund en initiatieven opgezet om het leefklimaat en het welzijn van de hulpbehoevende medemens te verbeteren.”

De Stichting Familie Onderneming reikt sinds 2013 ieder jaar de prijs uit aan een Nederlands familiebedrijf. Ondernemer John Fentener van Vlissingen nam het initiatief voor de prijs.

Gek doen mag bij softwarebedrijf AFAS

Dit jaar zaten softwarebedrijf AFAS, specerijen- en sauzenproducent Verstegen, KlokHolding (huisvesting en vastgoedontwikkeling), en infra- en industriebedrijf Joh. Mourik & Co in de finale.