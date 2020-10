‘Durfkapitalisten blijven ondanks crisis investeren in start-ups’

Ondanks de coronacrisis halen start-ups wereldwijd nog steeds geld op, schrijft accountancy- en adviesbureau KPMG. Het derde kwartaal wisten beginnende bedrijven voor 73 miljard dollar aan kapitaal te verzamelen, 3 miljard dollar meer dan het vorige kwartaal.

In Europa nam het totaalbedrag aan investeringen toe van 11,5 miljard dollar tot 12,1 miljard. Dat ging met name naar het Zweedse betalingsbedrijf Klarna, de Duitse vaccinontwikkelaar CureVac en de Britse bank Revolut. In Azië wisten het Chinese autobedrijf WM Motor en het Indiase e-commerceconcern Flipkart zich verzekerd van miljardeninvesteringen. In Noord- en Zuid-Amerika noteerde KPMG 1,9 miljard dollar voor het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX.

Investeerders staken met name geld in bedrijven die zich aan konden passen aan de coronacrisis en inspelen op de veranderende behoeften van consumenten en bedrijven, zoals van huis uit werken en leren. De pandemie versnelde digitale trends, aldus het onderzoek.

Wel hebben beginnende start-ups het meeste last van de coronacrisis, stelt KPMG. De afgelopen zes maanden daalde het aantal investeringen. De daling was al aan de gang voor de virusuitbraak en komt onder meer door langere koopcycli en transacties die op afstand gesloten moeten worden. KPMG verwacht dat deze trend volgend jaar voortduurt.

KPMG signaleert verder een opmars van minder traditionele investeerders zoals staatsfondsen uit het Midden-Oosten. Vanwege hun gebrek aan investeringservaring, richten zij zich vooral op de meer volwassen start-up die minder risico met zich meebrengt.

KPMG verwacht het komende jaar dat investeerders nog onrustig zijn door de coronapandemie. Ook kunnen de Brexit en de Amerikaanse verkiezingen roet in het eten gooien.

Onderzoeksbureau Golden Egg Check stelde eerder dat Nederlandse start-ups niet heel veel last hebben van de coronacrisis. In het derde kwartaal werd met 510 miljoen euro zo’n euro 50 miljoen meer geïnvesteerd op jaarbasis. In de eerste helft van 2020 was ook al sprake van een plus van 70 miljoen euro.