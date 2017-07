„Durex-moeder sluist geld weg via Nederland”

Het Britse moederbedrijf van onder meer Durex, Calgon, Nurofen, Strepsils en Clearasil heeft honderden miljoenen euro’s belasting ontweken via onder meer Nederland. Dat concludeert Oxfam Novib na bestudering van de jaarrekeningen van RB, het voormalige Reckitt Benckiser.

In drie jaar tijd zou RB zo’n 200 miljoen pond (ruim 225 miljoen euro volgens de huidige koers) hebben bespaard door geld weg te sluizen. De onderneming gebruikte daarvoor vestigingen in Nederland, Singapore en Dubai waarvan de winst grotendeels onbelast bleef.

De Nederlandse vestiging van RB, dat overigens zelf meent aan alle wet- en regelgeving te voldoen, boekte in 2015 op papier een winst van 724 miljoen pond. Daarover werd met dank aan een afspraak met de Belastingdienst 7 procent belasting betaald in plaats van de gebruikelijke 25 procent.

Volgens belastingdeskundige Francis Weyzig van Oxfam Novib toont het geval van RB aan dat Nederland dringend iets moet doen aan zijn belastingstelsel. „Bovendien is publieke transparantie nodig over alle belastingafspraken met individuele bedrijven, want dit geval lijkt weer anders dan de verschillende soorten ‘tax rulings’ die het ministerie van Financiën onlangs toelichtte”, verwijst hij naar de parlementaire commissie die zich daar recent over boog.