Dure euro zorgt voor rode beursdag

De AEX-index in Amsterdam is maandag met verlies de dag uitgegaan. Ook de belangrijkste andere Europese beursgraadmeters sloten in de min. Het sentiment werd gedrukt door de duurdere euro, die vrijdag na toespraken van Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi het hoogste niveau bereikte sinds begin 2015.

De AEX-index sloot 0,5 procent in de min op 514,76 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 779,30 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,4 en 0,5 procent. De beurs van Londen was gesloten vanwege een feestdag.

Altice was de grootste stijger onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van 1,3 procent. Het telecombedrijf kondigde aan voor maximaal 1 miljard euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Verder noteerden alleen vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco en biotechnologiebedrijf Galapagos kleine plusjes tot 0,2 procent.

Ahold Delhaize was opnieuw de gebeten hond. Het supermarktconcern was met een verlies van 2,5 procent de grootste verliezer in de AEX. De supermarktsector staat onder druk in de VS, waar Ahold Delhaize het grootste deel van zijn geld verdient, sinds Amazon vorige week prijsverlagingen aankondigde bij het overgenomen Whole Foods. Die fikse prijsverlagingen werden maandag daadwerkelijk doorgevoerd.

Beleggers reageerden niet enthousiast op een nieuwe samenwerking van Philips, dat 0,5 procent inleverde. Het zorgtechnologiebedrijf gaat samenwerken met het Amerikaanse bedrijf HeartFlow. Cardiologen moeten daardoor betere toegang tot diagnostische apparatuur krijgen.

In de MidKap sloot financieel dienstverlener Intertrust de rij met een min van 2,4 procent. Sterkste stijger was Wereldhave met een plus van 0,5 procent.

De Europese herverzekeraars stonden licht onder druk vanwege de gevreesde schade van orkaan Harvey. Onderzoeksbureau CoreLogic schatte vorige week al dat de totale schade kan oplopen tot zo’n 40 miljard dollar. In Frankfurt verloor Munich Re 1,1 procent en in Zürich zakte Swiss Re eveneens 1,1 procent. Volgens de bedrijven kan het dagen tot enkele weken voor iets over de omvang van de schade is te zeggen.

De euro was 1,1970 dollar waard, tegen 1,1885 dollar bij het slot van de handel op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 3,2 procent in prijs tot 46,33 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent minder op 51,58 dollar per vat.