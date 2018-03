Dura Vermeer mag nieuw gebouw EMA bouwen

Dura Vermeer mag het nieuwe hoofdkantoor van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam bouwen. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) heeft donderdag zijn handtekening onder de bouwopdracht gezet.

Met de bouw van het nieuwe pand en het onderhoud voor een periode van twintig jaar is een totaalbedrag van 255 miljoen euro gemoeid. Dura Vermeer begint in juni aan de klus en moet er medio november 2019 mee klaar zijn. Het gebouw aan de Zuidas gaat onderdak bieden aan circa negenhonderd medewerkers uit zo’n dertig landen.

Dura Vermeer was de enig overgebleven kandidaat in de aanbestedingsprocedure, waar zich aanvankelijk zes partijen voor hadden ingeschreven. Concurrent Züblin trok zich vorige maand als laatste terug, omdat het geen kans zag het gebouw voor de gestelde deadline op te leveren.

Met de bouw is haast geboden, want de eerste EMA-medewerkers komen al begin volgend jaar vanuit Londen naar Amsterdam. Uiterlijk 1 april 2019 moet het agentschap voor de beoordeling van medicijnen helemaal verhuisd zijn naar Nederland, omdat Groot-Brittannië dan de Europese Unie verlaat. De organisatie wordt tijdelijk gehuisvest in een kantoorpand in Amsterdam Sloterdijk.

Italië is nog bezig met een ultieme poging om het EMA alsnog naar Milaan te halen. Die stad kreeg net zoveel stemmen als Amsterdam, maar trok bij een loting aan het kortste eind. Destijds was nog niet bekend dat het nieuwe onderkomen in Amsterdam niet op tijd voor de verhuizing klaar zou zijn. De Italianen willen dat de toekenning daarom wordt teruggedraaid.