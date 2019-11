Duizenden banen weg bij automaker Daimler

De Duitse automaker Daimler schrapt tot eind 2022 duizenden banen Het concern wil daarmee 1,4 miljard euro personeelskosten besparen. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz poogt zo geld vrij te maken voor de overgang naar elektrisch rijden.

De autofabrikant zet onder andere het mes in het aantal managementfuncties. Die moeten de komende jaren met 10 procent worden teruggebracht, onder andere via natuurlijk verloop. Hoeveel arbeidsplaatsen precies verloren gaan, maakt het bedrijf niet bekend. Afspraken over baangaranties in Duitsland bij de onderdelen Daimler en Mercedez-Benz, die lopen tot 2029, blijven intact.

Daimler gaf dit jaar meerdere winstwaarschuwingen, onder andere vanwege hoge kosten in de nasleep van het schandaal met sjoemeldiesels. Ook handelsspanningen en moeilijke marktomstandigheden zitten het bedrijf in de weg.