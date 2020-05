Duizenden banen op de tocht bij Ryanair door crisis

De Ierse prijsvechter Ryanair verwacht afscheid te moeten nemen van 3000 piloten en cabinemedewerkers als gevolg van de coronacrisis. Volgens de luchtvaartmaatschappij zal het zeker nog tot de zomer van 2022 duren voordat de passagiersstromen weer op het niveau van voor de crisis zijn.

Ryanair rekent in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat loopt tot en met maart, op een verlies van 100 miljoen euro. De impact van de crisis op het tweede kwartaal met daarin de belangrijke zomermaanden zal nog forser zijn, verwacht het bedrijf.

Het herstructureringsprogramma en daarmee het banenverlies zal vanaf juli worden doorgevoerd. Personeel dat mag blijven, moet rekening houden met mogelijk tot een vijfde minder salaris. Ook kan het zijn dat medewerkers met onbetaald verlof worden gestuurd. De ingrepen gelden niet alleen voor vliegend personeel. Ook op kantoor van Ryanair moeten mensen vrezen voor hun baan.

Ryanair verwacht een deel van zijn vliegbases in Europa tijdelijk te moeten sluiten, tot het luchtverkeer zich herstelt. Verder is het bedrijf in gesprek met vliegtuigmaker Boeing om eerdere bestellingen terug te schroeven. Topman Michael O’Leary zal tot en met maart genoegen nemen met 50 procent minder loon.