’Duizenden ABP’ers hebben mogelijk recht op aanvulling pensioen’

Duizenden gepensioneerden die zijn aangesloten bij pensioenfonds ABP hebben mogelijk nog recht op een flinke aanvulling op hun pensioen. Dat meldt het programma Meldpunt van Omroep MAX op basis van eigen onderzoek.

Het gaat om ABP-gepensioneerden die vóór 1995 gelijktijdig met hun partner pensioen hebben opgebouwd. Volgens het programma betreft de aanvulling een compensatie voor een te lage pensioenopbouw bij ABP voor tweeverdieners in een voorafgaande jaren. De bedragen kunnen oplopen tot een nabetaling van duizenden euro’s plus een maandelijkse verhoging van een paar tientjes.

In veel gevallen haalde ABP de gegevens die nodig waren voor de aanvulling gewoon uit de eigen administratie. De aanvulling wordt dan automatisch verstrekt. Maar als een van de partners pensioen opbouwde bij een ander pensioenfonds, heeft ABP geen weet van het recht op aanvulling en moet deze aangevraagd worden. Meldpunt stelt dat ABP in de loop der jaren 148.000 aanvullingen heeft toegekend. Maar het zou onduidelijk zijn hoeveel mensen er nog meer voor een aanvulling in aanmerking kunnen komen.

ABP betwist in een reactie aan het programma dat het om „vele duizenden” gepensioneerden gaat die nog recht kunnen hebben op een aanvulling. Het pensioenfonds noemde het aantal zelf „beperkt”. Als mensen nu nog een nieuwe aanvraag doen, zal ABP die in behandeling nemen en alsnog tot betaling overgaan als mensen daar recht op hebben.