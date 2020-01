Duitsland ziet sterkere economische groei in 2020

De Duitse regering denkt dat de economische groei dit jaar zal aantrekken ten opzichte van vorig jaar. Dat maakte de minister van Economische Zaken Peter Altmaier woensdag bekend. Voor 2020 rekent Berlijn nu op een groei met 1,1 procent, van een geschatte 0,6 procent in 2019 wat het zwakste groeitempo in zes jaar was.

Volgens Altmaier zijn de vooruitzichten voor de Duitse economie verbeterd. Afgelopen najaar rekende Berlijn nog op een vooruitgang met 1 procent in dit jaar. Duitsland had vorig jaar last van de wereldwijde handelsspanningen, zwakte in de auto-industrie en onzekerheid rond de brexit. Inmiddels hebben de Verenigde Staten en China een voorlopige handelsdeal bereikt, terwijl ook de brexitonrust is afgenomen nu het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie zeker door zal gaan.

De Duitse industrievereniging BDI is wat voorzichtiger met haar prognoses voor 2020, met een groeivoorspelling van 0,5 procent.