„Duitsland zet vaart achter megafusie banken”

Nieuws over een op handen zijnde megafusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank kan naar verluidt al binnen enkele weken komen. Volgens het Duitse blad WirtschaftsWoche is de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz, flink aan het pushen voor een deal.

Het zou bovendien logisch zijn dat het fusieproces in gang wordt gezet voor de verkiezingen voor het Europese Parlement eind mei, omdat Brussel zich met de deal gaat bemoeien. WirtschaftsWoche stelt dat er achter de schermen ook al wordt gesproken over het opzetten van een aparte bank om bezittingen van beide in onder te brengen.

Er gaan al langer geruchten over een krachtenbundeling van de twee grootste banken van Duitsland. De exportgerichte economie van het land heeft volgens Berlijn sterke banken nodig en een fusie van de financiële concerns zou daar een rol in kunnen spelen, te meer omdat Deutsche Bank het laatste tijd zelfstandig moeilijk heeft. Maar of het tot een deal komt en of toezichthouders akkoord gaan blijft de vraag. Naar verluidt zou bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank (ECB) liever zien dat Deutsche Bank een deal sluit met een andere Europese partner.