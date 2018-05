Duitsland wil permanente vrijstelling Trump

Duitsland verwacht nog altijd een permanente vrijstelling van Amerikaanse importtarieven. Een regeringswoordvoerster zegt dat kennis is genomen van de beslissing van president Donald Trump om de EU voorlopig vrij te stellen van de invoerheffingen op staal en aluminium. De grootste economie van Europa pleit voor een permanente oplossing voor de kwestie.

„Noch de Europese Unie, noch de Verenigde Staten hebben belang bij een escalatie van spanningen in de handelsbetrekkingen”, aldus de zegsvrouw. In plaats daarvan zouden handelsbetrekkingen verder moeten worden aangehaald.

In maart voerden de VS invoertarieven van 25 procent op buitenlands staal en 10 procent op aluminium in vanwege „de nationale veiligheid”. De uitzondering voor de EU en de andere bondgenoten zou dinsdag aflopen. Het uitstel werd een maand verlengd tot 1 juni.