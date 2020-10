‘Duitsland verscherpt financieel toezicht na Wirecard-fraude’

De Duitse regeringspartijen hebben overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om het financiële toezicht te verscherpen, naar aanleiding van de omvangrijke fraudezaak bij de Duitse betalingsdienstverlener Wirecard. Dat meldde persbureau Reuters op basis van inzage in regeringsdocumenten.

Berlijn zou onder meer van plan zijn om beurstoezichthouder BaFin extra macht te geven om controles uit te voeren en eisen dat beursgenoteerde bedrijven voortaan om de tien jaar van accountant wisselen. Naar verwachting wordt het pakket hervormingen later op de dag aangekondigd door minister van Financiën Olaf Scholz en justitieminister Christine Lambrecht.

Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard zijn gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing.