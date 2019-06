„Duitsland verkent deal Commerzbank en ING”

Ds. J. R. Rutt (tweede van l.), voorganger bij de Strict Baptists in het Engelse Lamberhurst, sprak donderdagavond in Alblasserdam met leden van de stichting Vrienden van The Gospel Standard. Nadien ging ds. Rutt voor in een kerkdienst, waarin hij stilstond bij Markus 1:24. beeld Cees van der Wal